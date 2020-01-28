Поговорим еще об одном расстройстве личности под названием социопатия. Это расстройство связано с игнорированием социальных норм и невозможности формирования межличностных связей. Социопаты легко переходят от спокойствия к агрессии. Они безотвественны, импульсивны и легко срываются.

Психологи и психиатры по сегодняшний день находят много общего между социопатией и психопатией. Но не смотря на большое количество общих черт в этих расстройствах, они все таки разные. Даже общий термин «диссоциальное расстройство личности», которым называют эти виды расстройств не может объединить в себе различные типы патологии.

Итак, социопатия включает в себя антисоциальное расстройство – нарушения в образовании социальных связей. Социопатам практически незнакомы переживания любви, дружбы привязанности, чувство вины и муки совести. Это патология эмоциональной сферы человеческой личности ничем не похожа на созданный образ киношного маньяка.

Социопаты бывают двух типов: скрытые – латентно-пассивные и активные. Первые могут вполне адекватно сосуществовать в обществе, придерживаясь морально-этических правил поведения с людьми. Они ходят на работу, создают семьи, воспитывают детей, живут вполне соразмеренной жизнью. Другие, умело маскируются под общественный эталон, но оказавшись вне оценочной системы, срывают маски. Они совершают неадекватные или противоправные действия и поступки.

Среди основных отличительных черт социопатов от других иррационалов следует выделить отсутствие определенных чувств и эмоций. Они не умеют сопереживать, испытывать вину, сочувствовать, у них отсутствует привязанность.

У таких людей нет – «ни стыда, ни совести, ничего лишнего» ведь на первом месте всегда стоят их собственные желания и потребности.

Не получив желаемое, они показывают свое истинное обличье становясь конфликтными и агрессивными в не зависимости от пола.

Социопатов бывает трудно вычислить, ведь по большому счету это самые обаятельные и привлекательные, харизматичные люди.

Они настолько органично носят маску добропорядочности, что порой бывает тяжело поверить в их ущербность. Ложь, к сожалению, не создает для них психологического дискомфорта и не вызывает чувства вины за содеянное.

Более того, ложь выступает для социопатов неким проявлением эмоций, которых они не чувствуют и не переживают, но отлично обыгрывают.

Люди с диссоциальным расстройством личности с презреньем относятся к окружающим благодаря своей высокой самооценке и интеллекту. Именно, интеллекту, ведь он у них выше среднего уровня.

Социопаты верят в свою непогрешимость, считая себя идеалом, любят похвалу и комплименты. Болезненно реагируют на критику.

Среди разнообразия иррационалов, непрофессионалу будет трудно вычислить классического социопата, но наличие у человека следующих черт – это уже повод задуматься.

Черты опасного поведения:

желание причинять боль, мучить животных, применять физическую силу к тем, кто слабее;

отсутствие угрызений совести;

отрицание общественных правил и норм;

вспыльчивость, агрессивность;

отрицание собственных ошибок;

отсутствие сострадания;

непредсказуемое импульсивное поведение;

перекладывание ответственности на других;

профессиональное вранье;

применение психологического насилия, манипулирование людьми.

Для общения с социопатом не подойдут обычные техники, и методы ведь по большому счету он хищник, уверенный в своей безнаказанности. Надеяться на то, что такой человек изменится в лучшую сторону — глупо.

Реакция человека с подобным расстройством – это не прогнозированная реакция на стресс вызванная переутомлением или другими раздражителями. Это реакция человека с иной системой моральных ценностей и жизненных установок, в которой нет места адекватности.

Тут уже все как у Шекспира – «весь мир театр…», в котором социопаты играют роли добропорядочных граждан, шаг за шагом ломая попадающиеся им под ноги личности.