Латинская мудрость — «Si vis pacem, para bellum» — „Хочешь мира – готовься к войне. Хочешь победы – старательно обучай воинов. Желаешь получить благоприятный результат – веди войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай“ принадлежащая римскому военному историку Флавию Вегецию не теряет своей актуальности вот уже на протяжении 2 тысяч лет.

Оказывается в жизни все не так просто и на каждое наше действие всегда находится противодействие. И как то становится не совсем понятно для чего нам в развитом 21 веке хотеть мира, но продолжать готовится к войне.

Развитие научно-технического прогресса позволило достичь максимального уровня комфорта во всех жизненных сферах, но не смотря на это не стерло вечно нависающий призрак возможной угрозы. Правители всеми силами оправдывают увеличение расходов на гонку вооружения, мотивируя этот процесс подготовкой надежной защиты в случае возможного нападения потенциальных агрессоров.

Концепция защиты заключается в том, что чем мощнее и современней оружие, тем крепче мир. Замкнутый круг в котором полностью отсутствует чувство меры. Вероятность нападения может быть намного меньше при условии оказания достойного сопротивления. Значит для ощущения своей защиты, мы всегда должны быть готовы к нападению.

Значит смысл жизни в постоянной боевой готовности. И при этом ничего лишнего, только безопасность и Bad Badger.