Писатель Захер – Мазох описал половое извращение, которое впоследствии было названо его именем. Оно объединило в себе пассивизм, альгоманию, страдальчество, альгофилию и получило название — мазохизм.

Природа этого извращения заключалась в желании подчиняться, ощущать власть над собой, наслаждаться от собственной слабости и беспомощности. Как оказалось, переживание физической боли и разнообразные унижения способны привести мазохиста к достижению полового возбуждения.

Пережитые унижения и боль в раннем детстве, оставили глубоко в сознании неизгладимый след, ставший основой для зарождения извращенного полового чувства человека. Само по себе переживание физической боли – не является целью общения ведущего к удовлетворению половых потребностей. Мазохизм, у мужчин и у женщин носит характер компромиссного решения в преодолении детских страхов и комплексов, таких как отвержения, кастрации, заброшенности.

Еще Зигмунд Фрейд выделял существование некоторых форм мазохизма: — моральный, эротогенный и женский мазохизм.

Вид морального мазохизма основывается на чувстве вины от бессознательной потребности в наказании. Такая неосознанная сексуализация чувства вины у мужчин проявляется в исходящих из Эдипова комплекса пассивно-гомосексуальных желаний. Провоцирование невротических страданий и унижений, склонность постоянно жаловаться и присутствие депрессивных настроений являются первичными свойствами такого вида мазохизма.

Следующий, эротогенный вид мазохизма носит биологический и конституциональный характер. Если представить, что боль несет в себе определенное удовольствие то можно сделать вывод о существовании в психологической структуре личности некоторой доли подобной сексуальной девиации. Например, у взрослых людей подобный вид проявляется в некоторых компонентах эротических игр, за исключением самих мазохистских перверсий. Поиск страданий и удовольствий происходит в бессознательной форме.

Женский мазохизм проявляется у обоих полов практически в равной степени, именно он сопровождается сюжетными линиями, желаниями и фантазиями определенного характера. Такие люди хотят быть беспомощными и капризными как дети, наказанными за надуманные провинности или ожидающими наказания, униженными, связанными и т.д.

В ранних работах Фрейда высказывались предположения подтверждающие связь между мазохизмом и садизмом. Проще говоря, в одном и том же человеке превосходно сочетаются мазохистические и садистические черты.

Исходя из этого начали выделять разновидности половых извращений: мыслительный и символический мазохизм.

Мыслительный мазохизм – проявляется в воображении разнообразных унизительных сцен, угроз сексуальной расправы совершаемых прилюдно). Подобные фантазии в большинстве случаев заканчиваются оргазмом.

Символический мазохизм – психосексуальная патология, действия при которой невозможно просчитать или предугадать.

Люди с подобной сексуальной девиацией как и все остальные люди, сами по себе не стремятся к унижениям и ощущению боли, но для того чтобы получить любовь и признание, они бессознательно выбирает страдания. Им необходимо получать эмоции от психологического переживания элементов насилия подавляя свою собственную агрессию.

У мазохистов четко выделяется конфликт между тревогой и влечением. Со временем у них устанавливается прочная связь между сексуальным наслаждением и болью как своеобразная плата за переживание глубокого чувства вины.