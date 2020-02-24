Не смотря на то, что все мы начинаем говорить еще в раннем детстве, не у всех одинаково развиваются коммуникативные навыки. Отсутствие навыков эффективного общения создает множество проблем и в без того сложной взрослой жизни. Но, радует то, что коммуникабельность не является врожденной особенностью нашей психики и ее можно при желании развивать.

Коммуникабельность – это навык общения позволяющий быстро адаптироваться в новой среде и устанавливать необходимые контакты. Люди, у которых хорошо развит этот навык без особых усилий достигают поставленных целей и желаемых результатов.

Эффективное общение – это умение активно слушать понимая смысл слов собеседника и умение говорить уверенно, убедительно, толерантно, то есть ассертивно. Процесс общения – коммуникация, включающая в себя отношения с собой и отношения с другими людьми. То, как человек относится к себе определяет его отношение к окружающим. Основная ошибка в общении заключается в самом обычном неумении достигать взаимопонимания из за неправильно выбранного стиля коммуникации. Поэтому для достижения консенсуса необходимо помнить про основные правила эффективного общения.

Основные правила эффективного общения

Уважительное отношение к собеседнику

В общении на старайтесь переубедить собеседника или навязать ему свое мнение. Не повышайте голос и не перебивайте – это лишь приведет к негативному результату. Общаясь, каждый из оппонентов верит в свою правоту. Эффективным можно считать тот процесс общения в котором находят точки взаимопонимания.

Отсутствие страха общения

Не игнорируйте собеседника, не старайтесь уйти или спрятаться от разговора. Помните, что даже самые нерешительные, стеснительные и неуверенные в себе люди, смогут научиться эффективно общаться. Для этого необходимо лишь время и навыки. Коммуникабельный человек – это эрудированный человек. Который может с легкостью не только начать, а и поддержать разговор. Главное, чтобы оговариваемая тема была интересна.

Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам.

Располагайте к себе людей, будьте искренними и позитивными, контролируйте жесты и мимику.

Основные причины возникновения проблем в общении

Отсутствие навыков активного слушания.

Поспешные выводы.

Несоответствующие словам невербальные знаки (мимика, жесты, телодвижения).

Предвзятость.

Неправильная постановка вопросов.

Эффективное общение – это прежде всего двусторонний процесс обмена информацией, знаниями, навыками позволяющий слушать и правильно формулировать свои мысли. Ведь согласитесь, никто не любит занудных пессимистов, неуверенных в себе и постоянно ноющих. Мир принадлежит победителям, которые с улыбкой идут по жизни создавая свой круг общения по своим правилам. Не даром еще Платом сказал, что : “Мудрецы говорят, потому что им есть что сказать. Дураки, потому что они должны что-то сказать.”